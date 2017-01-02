Manchester United’ın süper formu devam ediyor

Manchester United, 15. dakikada 10 kişi kalan West Ham'ı Juan Mata ve Zlatan Ibrahimovic'in golleriyle 2-0 yendi. Kırmızı Şeytanlar'ın ligdeki yenilmezliği 11 maça çıkarken, galibiyet serisi de 6 oldu.

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