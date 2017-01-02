Manchester United’ın süper formu devam ediyor

İngiltere Premier Lig’in 20. haftasında Manchester United, West Ham United deplasmanına çıktı. Londra Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadeleyi Kırmızı Şeytanlar ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.
15. dakikada Feghouli’nin Phil Jones’a yaptığı hareket sonrasında kırmızı kart çıktı. Cezayirli oyuncu ayağından açtığı topa uzanmak isterken rakibine sert müdahale yapınca oyundan atıldı.
İlk yarısı golsüz geçilen maçta Mourinho 46’da Mata’yı, 58. dakikada da Rashford’u oyuna aldı. Maçın 63. dakikasında İngiliz genç forvet ceza sahasında pasını attığı İspanyol yıldız tek vuruşla topu filelere gönderdi.
Mata’nın golüyle 1-0 öne geçen Kırmızı Şeytanlar, 75 dakika 10 kişi oynayan West Ham’ı yıkan darbeyi 78. dakikada vurdu. Herrera’nın ara pasında Zlatan Ibrahimovic yaptığı sert vuruşla Randolph’u çaresiz bırakarak durumu 2-0’a getirdi.
Manchester United bu galibiyetle 39 puana yükselirken, üst üste 6. galibiyetini almayı başardı. Ayrıca Jose Mourinho’nun öğrencileri Premier Lig’de 11 haftadır yenilgi yüzü görmüyor.
Slaven Bilic’in West Ham’ı ise 22 puan ve maç fazlasıyla 12. sırada yer aldı.
PREMIER LİG’DE GÜNÜN SONUÇLARI
Middlesbrough 0-0 Leicester City
Manchester City 2-1 Burnley
Sunderland 2-2 Liverpool
WBA 3-1 Hull City
Everton 3-0 Southampton