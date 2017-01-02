Mehmet Ekici Fenerbahçe’ye geliyor

Fenerbahçe, Trabzonspor'a Aatif’ı bonservisiyle verirken kiralanacak Stoch’un ücretini ise Trabzon üstlenecek. 3.5 yıllığına imza atacak Mehmet Ekici’ye de senelik 2.1 milyon Euro ödenecek.

Orta sahaya hem ofansif hem de defansif özelliği bulunan bir futbolcu arayan Fenerbahçe, bir süredir sezon sonu sözleşmesi bitecek Mehmet Ekici için Trabzonspor'la masadaydı. UEFA finansal fair-play sınırlaması nedeniyle bonservis bedeli harcamak istemeyen sarı-lacivertliler, Ekici için formülü buldu.

İrfan YİRMİBEŞ / ÖZEL HABER

Fenerbahçe, Mehmet Ekici karşılığında Trabzonspor’a, Aatif'ı bonservisiyle, Miroslav Stoch'u da kiralık olarak verecek. Ancak Stoch'un yıl sonuna kadar olan ücretini Trabzon ödeyecek. Bu rakam da 1 milyon Euro civarında. İki futbolcu da Trabzon teknik patronu Ersun Yanal'ın istediği isimlerdi. Fenerbahçe, Mehmet Ekici ile de büyük oranda anlaştı. Trabzonspor'la bu sezon için 1.4 milyon Euro'luk kontratı bulunan tecrübeli futbolcuya 2.1 milyon Euro garanti ücret vermeyi kabul etti. Anlaşmaya, puan başı ücret de eklenecek ve Ekici'yle 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak.

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Trabzonspor'un bu takasa ‘evet' demesinde oyuncunun kariyerine İstanbul'da devam etme isteğinin ve sezon sonunda bedavaya gitme ihtimalinin etkili olduğu öğrenildi. İki kulüp diğer detayları hallettikten sonra resmi imzaların atılması bekleniyor. Ekici'yi Beşiktaş ve Galatasaray da istemişti.