Moussa Sow için Fenerbahçe her şeyden önce

Fenerbahçe'nin Senegalli yıldızı Moussa Sow için sarı-lacivertli renklerin önemi çok farklı...

Bay Röveşata Moussa Sow, bilinmeyenlerini açıkladı. Sorulara samimi yanıtlar veren golcü futbolcu, Fenerbahçe'ye dönme sebebini şu şekilde dile getirdi:

“Fenerbahçe'de kendimi çok iyi hissediyorum, mutluyum. Al Ahli'deyken de Fenerbahçe'yi çok özlüyordum. Buradaki taraftarları, buradaki insanları, herkesi. Onlarla tekrar buluştuğum için çok mutluyum. Buradaki maçlardaki baskıyı dahi özledim, maçlara hazırlık, antrenmanlar hafta sonuna hazırlığımız. Fenerbahçe'deyiz, büyük bir kulüpteyiz. Küçük bir takımda değiliz. Her maç kazanma mecburiyetiniz var ve her maçı kazanmak durumundayız. Bu düşünceyi tekrar yakalamak beni mutlu ediyor. Fenerbahçe benim için büyük bir yürek her şeyden önce…”

Fenerbahçe'de en çok mutlu olduğun an?

Şampiyon olduğumuz sene var. Unutulmaz bir duyguydu. Tekrar yaşamak istediğim bir duygu bu sezon. Umuyorum ki şampiyon olmak için her şeyi yapacağız. F.Bahçe ile şampiyonluk duygusunu yeniden yaşamak istiyorum. Yeniden statta taraftarlarla o duyguyu tatmak istiyorum.

En çok üzüldüğün an?

UEFA’daki yarı final tabii. Üzücüydü güzel bir sezondu çünkü. ‘Yarı final oynuyorsan finale bir adım kaldı' diyorsun kendi kendine. Ama gidemedik finale. Çok iyi bir hoca Aykut hocayla güzel bir sezon geçirdik.

Beğendiğin golcü?

Karim Benzema diyebilirim. Kişisel olarak tanımam ama oyun tarzını, saha içerisindeki tarzını, oyun stilini, gol vuruşlarını çok beğeniyorum.

Türkiye'nin farkı?

İnsanlar! Burada ağırlanma tarzı, seninle konuşma şekilleri… Kendim adıma ve buraya gelen arkadaşlarım adına söylüyorum; kendilerini burada iyi hissediyorlar. Evde hissediyorlar. İnsanlar hep gülümsüyorlar.

Sevdiğin yemek?

Burada güzel yemekler var. Türkiye'de çok fazla ziyaret edecek, görecek yer var. Sevdiğim yemek mantı.

En büyük pişmanlığın?

Eğer diyen bir insan değilim. Pişmanlık duymuyorum. ‘Böyledir, böyle olmalıdır, demek ki böyle olması gerekiyordu' diye düşünüyorum. Geçmişi değiştiremeyiz.