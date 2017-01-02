Mustafa Reşit Akçay’dan Ndiaye açıklaması

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Trabzonspor'un, Ndiaye için teklifte bulunmasıyla ilgili olarak, "Ndiaye'ye talip olunması bize gurur veriyor. Yönetim onaylarsa transfer gerçekleşir" diye konuştu.

Türk Eğitim Vakfı Trabzon Şubesi’ni ziyaret eden Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay’a, eğitime yaptığı katkılardan dolayı şube başkanı Hasan Melek tarafından plaket verildi.

Törenin ardından Akçay, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sezonun ilk yarısını değerlendiren başarılı çalıştırıcı, “İlk yarıda bazı duraklamalar yaşasak da 26 puana ulaştık. Ama biraz beklentimizin aşağısında kaldık diyebiliriz. Avrupa’daki performansımız ülke şartlarının üzerindeydi, oyuncularımı kutluyorum. Futbolcuların profesyonel refleksi başarımızda önemli rol oynadı” dedi.

“3 günde bir maç oynuyoruz. Mazeret dönemi artık kapanmıştır”

Mustafa Reşit Akçay, Ziraat Türkiye Kupası’yla birlikte 3 kulvarda yollarına devam ettiklerini belirterek, “Bu ülke bununla tanışmalı. Artık profesyonel oyuncularımızın şikayet kutusu dolmamalı. ‘3 günde bir maç oynuyoruz, yorulduk’ gibi bir takım mazeret üretimi dönemi kapanmıştır, kapanmalıdır. Hatta altyapılarda, 21 yaş üstüne, 3 günde bir bazı turnuvalar getirilerek Futbol Federasyonu nezdinde fiziksel, ruhsal öğrenme sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Ligin ilk yarısında çok sürpriz sonuçlar alındı”

Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısında sürpriz sonuçlar alındığını kaydeden Akçay, “İkinci yarı bunun daha fazla olacağını düşünüyorum. Mali disiplin arttıkça, buna riayet edildikçe, rekabet de büyüyor. Eğer naklen yayın ihalelerinden alınan para, Anadolu takımlarına farklı şekilde yansıtılırsa, bence bu ara kapanacak, belki Bundesliga kadar olmasa da bazı ülkelere ligimizi satma şansımız olabilir. Osmanlıspor olarak ülkenin futboluna; oyuncularımızla, teknik heyetimizle, çalışanlarımızla mümkün olduğunca katkı sağlamaya çalışıyoruz. İnandığımız, güvendiğimiz oyun stilimiz var. Bu stili çeşitlendirerek kaleye gidiş yönünde oyuncu kalitemizi arttırmaya çalışıyoruz. Rakip kaleye gitmek için 12 tane yolumuz var. Bu yolu kaliteli oyuncularla birlikte 20-24’e çıkarabilirsiniz. Savunma ile ilgili reflekslerimizi de çalışıyoruz. Mümkün olduğunca bu yönde fazla deneme ve deney ile takımımızın bir saha görüntüsünü oluşturduk.”

“Yardım etmeyen arkadaş bizim aramızda yoktur”

Takımda yardımlaşmanın önemli olduğuna da değinen tecrübeli teknik direktör, “Yardım etmeyen arkadaş bizim aramızda yoktur, gider. Buna Webo da dahildir. Eğer yardım etmiyorsa yalnızlaşır, zaman içinde bırakırız. Bir yığın oyuncuyu bu şekilde terk ettik. Böyle bir anlayışı ilk yarı itibariyle sürdürdük, başarılı olduk. Bunun en büyük gerekçesi oyuncularımızın karakteri ve iş ahlakı” şeklinde konuştu. Transfer konusunda da 3 bölge ile ilgili olarak çalışma yaptıklarını belirten Akçay, “Bu bölgelere nokta transferlerle ilgili çalışmalarımızı sürdürdük. Bir oyuncuyu alırken 8 defa ben izliyorum. 8, 10 defa Hüseyin hoca izliyor. Canlı izleme imkanları bulmaya çalışıyoruz, Hızlandırılmış video tuzaklarına düşmüyoruz. Sanıyorum ekonomi ile alakalı sınırlamalarımız var. O sınırı aşan oyuncu transferi yapmıyoruz. Takım içinde ücret farkılıklarına izin vermiyoruz. Tepedeki oyuncularımızla en az alan oyuncu arasında uçurum yok. Bu da mali barışı sağlıyor” şeklinde konuştu.

“Ndiaye transferini yönetimimiz onaylarsa, biz de onaylarız”

Son olarak Trabzonspor’un, futbolcuları Ndiaye’ye talip olmasıyla ilgili olarak konuşan Mustafa Reşit Akçay, “Ndiaye’ye talip olunması bize gurur veriyor. Oyuncularımızın kalitesi ile alakalı bir istek duyulması, kapımızın çalınması hoş şeyler. Kaldı ki çalan da Trabzonspor. Sonuçta çok sevdiğimiz bir kulübümüz. Dolayısıyla yönetim kurulumuzun bu konudaki kararına saygı duyarız. Sonuçta bir kuruma hizmet ediyoruz. Yediğimiz tabağa hiçbir zaman tükürmedik. Bu kent, bu çevre bize bunu öğretti. Trabzonspor kültüründen biz bunu öğrendik. Bu öğrendiklerimizle birlikte, kulüp yönetim kurulu eğer bize bu şekilde bir ifadeyle gelirse biz de bunu onaylarız” diyerek sözlerini noktaladı.