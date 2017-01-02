Panikatak transfer yine çöküş demektir

Galatasaray ligde 3. sıraya tutunup, sezonun 2. yarısı için şampiyonluk potasında varım diyebildi. Ancak bu varoluş gerçekte nereye kadar tutunacak. Takımlarımızın istikrarsızlığı her biri diğerine ümit vaatediyor ancak Galatasaray potansiyel olarak şampiyonluk adayı takımların gerisinde görülüyor. Başkan Dursun Özbek döneminde 4. transfer dönemine giriyoruz. 2016 Ağustosu'nda yaşanan Grosskreutz skandalının ardından yaz döneminde gerçekleşen transfer hamlelerinin yerine oturmadığını görüyoruz.

HİÇ KATKI VEREMEDİLER

Baktığımızda yine Muslera, Sabri, Selçuk, Sneijder, Bruma ve Carole en fazla maç oynayan isimler. Yani eskiler. Bu yönetimin transferleri ise çoğunlukla sakatlık nedeniyle maçları tribünde ya da evde izlemekle yetindi. Sakatlıkları şanssızlık ile geçiştirmek mazeretine sığınabilirsiniz ancak Serdar Aziz gibi son 2 sezonu sakatlıklarla geçirmiş oyuncuya bel bağlarsanız, ‘Otur yerine konuşma' derim. Cavanda, Sigthorsson, Serdar Aziz sıfır katkı, 10 milyon Euro maliyet ile ilk yarı Z raporunu ifşa etmiş oldu. Eren ve Tolga olumlu hamle ancak son 7 haftada Tolga Ciğerci'yi de sakatlık nedeniyle göremedik.

YÖNETİMDE UYUM VAR MI?

Galatasaray’da transferi yapacak iki isimMehmet Özbek ve Levent Nazifoğlu acaba ne kadar uyumiçinde. Bazı transferleri Özbek yapıyor bazılarını Nazifoğlu. Mehmet Özbek'in futbol aklı oğlu. Oğluna sorup, transfere karar veriyor. Nazifoğlu ise eski futbolcu arkadaşlarının desteğini alıyor. Ayrıca Galatasaray'da kısa da olsa bir futbol geçmişi var. Futbolu Özbek Kardeşler'den daha iyi bildiği kesin. Bu iki başlılık G.Saray'a transferde doğru hamleler attıracak mı? Aslında transfer scout ekibinin raporuna göre yapılmalı. Ancak bu ikili scout ekibine bu sorumluluğu bırakacak gibi değil. Çünkü başarıda pay sahibi olmak öncelikli hastalık. Hatırlayın 4. haftada Nazifoğlu “Bu başarıda sadece ben değil başkan felan” diye nağme yapmıştı. Henüz 4. haftada ne başarılmış ise hâlâ anlayamadık ama!

YETENEK YOKSUNU PARA HIRSIZLARI

Devre arasında sadece bu sezonu kurtarmak adına hamle yaparsa; Riva ve Florya arazilerinin satışına ayrı bir ihanet halkası eklemiş olur. Zaten UEFA Kriteri zorlaması sonucu flaş hamle yapma fırsatı da yok. Eğer Podolski Çin'e satılırsa -ki, bu büyük piyango olur- Çin'den gelecek Euro ile Ahmet Çalık gibi vasat isimlere para heba edilmemeli. 27 yaş civarı tecrübeli ve kaliteli bir stoper alınmalı. Eğer para yeterse geleceğe yönelik 20'li yaşların başında bir golcü bulunmalı. Bu dönemde yine Sabri'den kurtulalımdiye bir başka sağ bek enkazı oluşturulmamalı.

Galatasaray transferde hamlesini ki, yapabilirse eğer- 2017 yaz sezonunda yapmalı. Kadro yığınla işe yaramayan, aldığı paranın karşılığını asla veremeyecek kapasitesiz oyuncu ile doldurulmuş durumda. Yeni enkazlara Galatasaray'ın dayanacak hali yok. Emlak Konut'tan gelecek parayı transfere çarçur etmektense,mevcut kapasitesizlerden, yetenek yoksunu para hırsızlarından kurtulunmalı.

PATRON RIENERINK DEĞİL

Transfer gerekliliği eğer tartışılırsa, derim ki;Muslera ve Bruma dışında yapı sil baştan kurulmalı. Bunu yapamayacağına göre yavaş ve akıllı hareket edin. Bu camia 2 sene şampiyonsuzluğu kaldırabilir ama yeter ki G.Saray'ın geleceği adına doğru hamleler yapın. Sezon boyu G.Saray'da oyuncularınmaç içinde, sonrasında Riekerink'e ve temsil ettikleri armaya karşılık saygısızlıklarına tanıklık ettik. Son olarak Tuzlamaçında Yasin ve Chedjou bu otorite boşluğunu yönetimin gözüne sokmayı başardı. Belli ki Florya'da patron Riekerink değil bazı futbolcular. Sen yönetimolarak aylardır futbolcularına para ödemezsen, Riekerink'i demaymuna çevirirsin. Önce futbolcunun hak ettiği parayı (Bence hiçbir şey hak etmiyorlar) yani sözleşmelerindeki ödeme zorunluluğunu yerine getir, sonra baktın disiplinsizlik yapıyor, bas cezayı. Sonuçta at sahibine göre kişner efendiler.