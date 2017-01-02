Roma, Juan Iturbe’yi Torino’ya gönderdi

Roma 2014 yazında Verona'dan 24 milyon Euro'ya aldığı Juan Iturbe'yi bir kez daha kiralıyor. Geçen sezonu Ada'da Bournemouth'ta geçiren Paraguaylı, Torino'ya kiralandı.

AMKSPOR DIŞ HABER – İtalya Serie A ekiplerinden Roma’da bu sezon fazla forma şansı bulamayan Juan Iturbe, Torino’ya satın alma opsiyonuyla Torino’ya gitti. Çizme’de sadece 5 maça çıkan ve bu sezon ligde sadece 38 dakika forma giyen Arjantinli asıllı Paraguaylı milli futbolcu, Torino’ya kiralandı.

23 yaşındaki hücum oyuncusu yarın Torino’ya giderek sağlık kontrolünden geçecek.

Torino, Roma’ya kiralama bedeli ödemezken oyuncunun maaşını yeni kulübü verecek. Bu sezon Roma’da hiçbir gole katkı yapamayan Iturbe için satın alma opsiyonu ise 12,5 milyon Euro.