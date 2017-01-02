Samir Nasri’nin eski sevgilisinin intikamı acı oldu!

Samir Nasri’nin eski sevgilisi Anara Atanes, kendisini aldattığını düşündüğü Fransız futbolcunun twitter hesabını hack’ledi, “Nasri’nin ağzından” ilişkisini anlattı.

Fransız futbolcu Samir Nasri'nin eski sevgilisi Anara Atanes ilişkisi döneminde kendisini aldattığını düşünen Nasri'den ağır şekilde intikam aldı.

Nasri'yi kendisine serum tedavisi uygulayan doktorla ilişkiye girmekle suçlayan Atanes, futbolcunun Twitter hesabını ele geçirerek ‘Nasri'nin ağzından' doktorla neler yaşadıklarını anlattı.

NASRİ ÖZÜR DİLEDİ

Drip Doctors isimli Twitter hesabından Nasri'nin hesabının çalındığı ve en kısa sürede futbolcudan açıklama yapılacağı duyurulurken, hesabını geri alan Nasri de takipçilerinden özür dileyerek tüm tweetleri sildi.