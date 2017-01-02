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Sneijder’in annesinden ayrılık sözleri

Galatasaray'ın Hollandalı yıldız futbolcusu Wesley Sneijder'in annesi Sylvia'dan flaş sözler...
11:482 Ocak 2017
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Sneijder’in annesinden ayrılık sözleri

Hollanda’nın RTL Nieuws kanalına konuşan Sylvia Sneijder, Reina’daki patlama esnasında Sneijder ve ailesinin yurt dışında olduğunu söylerken, “Ya eğer yılbaşını orada kutluyor olsalardı? Ne olacaktı? Her gün bir şey olmaması için dua ediyorum. Wesley yine futbol oynamak için oraya gidecek. Ama her gün oradan ayrılması için dua ediyorum” ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu her fırsatta Türkiye’den ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığını dile getiriyordu.

Etiketler
galatasaray Sneijder spor toto süper lig
Son güncelleme: 11:51 | 02.01.2017
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