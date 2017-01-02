Son dakika: İşte Beşiktaş’ın transferi Ryan Babel’in alacağı ücret

Beşiktaş'ın yeni transfer ettiği Ryan Babel'in 2,5 sezonda alacağı ücret belli oldu. Siyah-beyazlı takım, Hollandalı futbolcuya 2,1 milyon Euro yıllık garanti ücret ödeyecek

Beşiktaş, Ryan Babel transferinin detayları konusunda açıklama yaptı. Sezon sonuna kadar 1,2 milyon Euro net ücret kazanacak olan yıldız futbolcuya, 2,5 sezonda toplamda 5.4 milyon Euro garanti ücret ödenecek.

İşte KAP açıklaması:

Ryan Babel ile aşağıdaki hususlarda sözleşme imzalanması konusunda anlaşmaya varılmıştır.

2016-2017 sezonunda 1.200.000 Avro,2017-2018 sezonunda 2.100.000 Avro,2018-2019 sezonunda 2.100.000 Avro Garanti Ücret,Oynadığı Maçlarda Puan Başı 4.000 Avro ödenmesi

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