TFF, Reina’daki terör saldırısına gülen hakemi AFDK’ya sevk etti!

Türkiye Futbol Federasyonu, Reina'daki terör saldırısı sonrasında hayata veda eden insanların ölümüne gülen Kütahya İl Hakemi Süleyman Belli'yi disiplin kuruluna sevk ettiğini açıkladı.

İstanbul’daki gece kulübü Reina’da yeni yılın ilk saatlerinde yapılan hain saldırı sonrasında, TFF’de görev yapan bir hakemi Facebook paylaşımı büyük tepki çekmişti.

İl hakemi olan Süleyman Belli, hayatını kaybeden insanlara gülmüş ve sosyal medyada bu paylaşımı çok konuşulmuştu. Tepkiler ve şikayetler sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu da bu insanlık dışı duruma kayıtsız kalmayarak işlem yaptı!

TFF

“Hukuk Müşavirliği’nce 02.01.2017 tarihinde Amatör Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

İl Hakemi SÜLEYMAN BELLİ’nin “sosyal paylaşım sitesinde milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı yazı, yorum ve paylaşımlarda bulunması” nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatı’nın 38/a. maddesi uyarınca 02.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak AFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”