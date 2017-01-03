Abdullah Avcı, AMKSPOR’un Tunay Torun transferi hakkında konuştu

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 30 Aralık'ta duyurduğumuz Egemen Korkmaz ve Tunay Torun hakkında konuştu. Tamamlanan Egemen için '2. transferimiz' diyen Avcı, Tunay'ı da kadrosunda görmeyi arzu ettiğini belirtti.

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftada verilen arasına lider olarak giren Medipol Başakşehir’de teknik direktör Abdullah Avcı, TRT Spor’da açıklamalarda bulundu. Ara transfer döneminde İrfan Can Kahveci’yi renklerine katan turuncu-lacivertli ekip, 34 yaşındaki stoper Egemen Korkmaz’a imza attıracak. Abdullah Avcı, AMKSPOR’un 30 Aralık’ta duyurduğu Tunay Torun transferi hakkında da olumlu konuştu. Egemen ve Tunay transferlerini duyurduğumuz haberi doğrular nitelikte konuşan tecrübeli teknik adam, “Gönlüm onu ister” dedi.

Abdullah Avcı’nın Egemen Korkmaz ve Tunay Torun transferleri hakkında yaptığı açıklamalar şöyle;

“Egemen Korkmaz ile milli takımda da çalıştım. Türkiye’de şampiyon olmuş 5 takımın 4’ünde forma giymiş bir isim. Kadrodaki kaliteyi arttırmak istiyordum. Bugünün futbolunda sol ayaklı stoper son derece önemli. Stoperde rekabeti arttırmak önemli ve kazanmayı da çok istiyor. Şu anda İrfan Can Kahveci ile birlikte Egemen Korkmaz 2. transferimiz…

Tunay Torun da benim milli takımdan öğrencim. Değerli bir isim. Gönlüm onun transfer olmasını ister. Tunay Torun’u arzu ederim ama bu kulüpler arasında geçecek bir konu.”

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