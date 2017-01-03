Adanaspor testten geçti

Antalya'nın Serik İlçesi'nde ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Adanaspor'da futbolcular testten geçti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor, Serik’e bağlı Belek turizm merkezindeki Kaya Palazzo Otel’in sahasında ikinci yarı hazırlıklarına başladı. İstanbul Üniversitesi öğretim görevlisi Mustafa Şahin ve ekibi tarafından futbolculara fonksiyon hareket taraması, yaralanma risk analizi, sürat ve çeviklik, patlayıcı kuvvet ve laktat testi yapıldı.

Test sonuçlarına göre futbolculara bireysel antrenman programı uygulanacak. Adanaspor’un Belek kampının ikinci günü akşam idmanıyla devam edecek. Adanaspor, 5 Ocak’ta Gençlerbirliği, 8 Ocak’ta Gaziantep Belediyespor ile hazırlık maçı yapacak. Adanaspor, ligin ikinci yarısında oynayacağı Fenerbahçe maçına kadar Belek’te kamp yapacak.