Aziz Yıldırım’dan TRT muhabirine jet tepki!

TRTSPOR'da yayınlanan programda muhabir Barış Yurduseven'in Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya yönelttiği soru, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı kızdırdı! Yıldırım, program bitmeden kulübün resmi sitesinden tepkili bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, TRT Spor’da yayınlanan programda sorulan soruya flaş bir cevap vererek resmi siteden açıklama yaptı!

Yıldırım, programdaki sorunun üzerinden 45 dakika geçmeden tepkisinin gösterdi. TRT muhabiri Barış Yurduseven için “Söz konusu muhabir, şahsım üzerinden yalan ifadeler kullanmaktadır” diyen Aziz Yıldırım’ın açıklaması şöyle;

“Bu akşam TRT SPOR kanalında yayınlanan Kamp Günlüğü Programı’nda, Barış Yurduseven isimli muhabir, İstanbul Başakşehir Kulübü teknik direktörü Abdullah Avcı’ya, şahsımın takımımızın transferlerini Başakşehir maçına göre yapacağımız şeklinde bir açıklama yaptığımı belirtmiş, Abdullah Avcı da bu ifade üzerinden yorum yapmıştır.

Benim herhangi bir mecrada bu yönde bir demecim olmamıştır. Bahse konu ifade yalandır. Söz konusu muhabir, şahsım üzerinden yalan ifadeler kullanmaktadır.

Fenerbahçe Spor Kulübü transferlerini herhangi bir maça göre değil, kendi planlaması çerçevesinde yapmaktadır ve öngörülen süre içerisinde transfer çalışmaları sonlandırılacaktır. Dolayısıyla bu tür ifadeler yalandır. TRT gibi bir kurumu, yalan haber yapmamaya davet ediyorum.

Kamuoyunun bilgisine sunarım.

Aziz YILDIRIM Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı“