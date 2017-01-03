Banvit, Aris’i son saniye sayısıyla yendi

Grupta liderlik yarışı yapan Banvit, sahasında Aris'i uzatmaya giden maçın son saniyesinde bulduğu sayıyla 95-94 mağlup etti.

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 11’inci hafta karşılaşmasında Yunanistan’ın Aris takımını ağırlayan Banvit, uzatmanın son 1 saniyesinde Orelık’in basketiyle karşılaşmadan 95-94 galip ayrıldı. Bu sonuçla liderlik mücadelesi yapan temsilcimiz 9. galibiyetini alarak 2. sırada yer aldı. Yunan ekibi ise son 3 maça 7 galibiyetle 4. sırada giriyor.

Karşılaşmanın ilk basketi Aris’ten Jenkıns’ın dış atışından geldi:0-3 Karşılıklı basketlerden sonra ilk 3 dakika Banvit’in 5-3 üstünlüğüyle geçildi. Orelık ve Kulig’in basketleriyle Banvit öne geçerken periyodu Dragıcevic’in basketi belirledi: 21-16

İkinci periyoda Banvit 10 sayılık farkla (26-16) başladı. 13. dakikasında giderek hızlanan oyunda basketler her iki ekipten de arka arkaya gelmeye başladı. Dragıcevic ile sayı üreten konuk ekip bitime 3.30 dakika kala farkı 5 sayıya indirdi:35-30 Banvit, soyunma odasına Furkan Korkmaz’ın başarılı oyunuyla Kavvadas’ın son saniye basketine rağmen 45-38 önde gitti.

Üçüncü periyotta, Banvit’in 4 hücumdan da boş dönmesini Aris, Dragıcevic ve Jenkins ile değerlendirdi :45-43 Baskısını arttıran Banvit periyotta ilk sayısını Theodore ile art arat arda 23. dakikada kazandı:49-43 Her iki ekibin de son 2 dakikada öne geçme isteklerinde daha başarılı olan Banvit, periyodu Theodore’nin basketinden sonra 62-57 önde bitirdi.

Final periyoduna Banvit Kulig ile başladı:64-57 Konuk ekip Cummıngs ve Dragıcevic ile skor üretirken baskılı oyununu sürdüren Banvit özellikle Theodore ve Furkan ile başarılı oldu. Skor bulmakta zorlanmaya başlayan Banvit 35. dakikaya Orelık ile 69-66 önde girdi. Banvit son 2 dakikada hücumlardan boş dönünce konuk ekip fırsatları iyi değerlendirdi. Nefeslerin kesildiği son 1 saniyede oyuna pota altında başlayan Banvit Orelık ile skoru eşitledi: 80-80 Orelık faul atışını kaçırınca karşılaşma 5 dakika uzadı.

Uzatma dakikalarında Banvit Chappell ile başladı:82-80 Uzatmanın son 3 dakikasına seyircisiyle birlikte coşan Banvit 91-82 önde girdi. Ancak son 30 saniyede 2 kez top kaybeden Banvit maçı zora soktu. Herşey son saniyede belli oldu. Sert savunmasıyla Yunanistan’ın güçlü takımı Aris’e göz açtırmayan Banvit zorlu geçen karşılaşmadan Orelık’in son saniye basketiyle 95-94 galip gelerek ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer oyuncuları Banvit’den 22 sayı ile Theodore, 20 sayı ile Furkan olurken, Aris’den de 20 sayı ile Cummıngs 19 sayı ile Dragıcevic oldu.

HAKEMLER: Nicolas Maestre, Mariuçs Ciulin, Janusz Calik

BANVİT: Muriç, Kulig 15, Tolga 3, Emir, Orelik 17, Vidmar 9, Chappell 9, Furkan 20, Theodore 22

ARIS: Xanthopoulos 2, Tsaırelis 2, Jenkıns 18, Cummıngs 19, Zaras 12, Mourtos, Symtsak 6, Buckner, Jankovic 5, Kavvadas 10, Dragıcevic 20

1.PERİYOT: 21-16 Banvit

DEVRE: 45-38 Banvit

3.PERİYOT: 62-57 (Banvit )

NORMAL SÜRE: 80-80

5 FAUL: 39.59 Cummıngs, 41.48 Xanthopoulos (Aris), 44.07 Chappell, 44.07 (Banvit )