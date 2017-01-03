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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi kapalı gişe!

Beşiktaş Sompo Japan ile Fenerbahçe arasında 8 Ocak Pazar günü Akatlar'da oynanacak derbinin biletleri tükendi.
17:523 Ocak 2017
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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi kapalı gişe!

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nde bu sezon şampiyonluk hedefleyen ve sahasında hiç yenilmeyen Beşiktaş Sompo Japan’ın Fenerbahçe ile sahasında yapacağın maçın biletleri tükendi.

Kısa bir sürede biten biletler için taraftara teşekkür eden siyah-beyazlı kulüp, şu açıklamayı yapatı;

Beşiktaş Sompo Japan Takımımızın Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında BJK Akatlar Arena'da 8 Ocak Pazar günü saat 20.30'da Fenerbahçe ile oynayacağı maçın biletleri tükendi.

Taraftarlarımıza gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Etiketler
Beşiktaş Sompo Japan Fenerbahçe Spor Toto Basketbol Süper Ligi
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