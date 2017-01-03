Beşiktaş ikinci yarıda coştu, fark attı

Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 11. haftasında deplasmanda Polonya ekibi Stelmet’i 84-66 yendi.
Bu sonuçla grubunda liderliğini sürdüren siyah-beyazlı takım 9. galibiyetini alırken, Stelmet ise 7. kez sahadan mağlup ayrıldı.
Salon: Rekreacyjno Sportowe
Hakemler: Mehdi Difallah, Aleksandar Milojevic, Andrei Sharapa
Stelmet: Dragicevic 7, Koszarek 7, Kelati 8, Zamosjki 12, Vaughn 2, Hrycaniuk 2, Florence 6, Moore 9, Gruszecki 13
Beşiktaş Sompo Japan: Roll 9, Thompson 19, Weems 12, Stimac 13, Clark 13, Strawberry 4, Erkan Veyseloğlu 8, Muratcan Güler 4, İlkan Karaman 2, Şafak Edge,Sertaç Şanlı, Kenan Sipahi
1. Periyot: 21-15 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
Devre: 45-41 (Stelmet lehine)
3. Periyot: 55-61 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)