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Beşiktaş ikinci yarıda coştu, fark attı

Beşiktaş Sompo Japan ilk yarıda birçok savunma hatası yaptığı maçta Stelmet'i ikinci yarıda sadece 21 sayıda tutunca sahadan 84-66'lık skorla galip ayrıldı.
23:333 Ocak 2017
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Beşiktaş ikinci yarıda coştu, fark attı

Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 11. haftasında deplasmanda Polonya ekibi Stelmet’i 84-66 yendi.

Bu sonuçla grubunda liderliğini sürdüren siyah-beyazlı takım 9. galibiyetini alırken, Stelmet ise 7. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Salon: Rekreacyjno Sportowe

Hakemler: Mehdi Difallah, Aleksandar Milojevic, Andrei Sharapa

Stelmet: Dragicevic 7, Koszarek 7, Kelati 8, Zamosjki 12, Vaughn 2, Hrycaniuk 2, Florence 6, Moore 9, Gruszecki 13

Beşiktaş Sompo Japan: Roll 9, Thompson 19, Weems 12, Stimac 13, Clark 13, Strawberry 4, Erkan Veyseloğlu 8, Muratcan Güler 4, İlkan Karaman 2, Şafak Edge,Sertaç Şanlı, Kenan Sipahi

1. Periyot: 21-15 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

Devre: 45-41 (Stelmet lehine)

3. Periyot: 55-61 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

Etiketler
Beşiktaş Sompo Japan FIBA Şampiyonlar Ligi Stelmet
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