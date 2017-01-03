Bir Burak Yılmaz edemediler

Milli forvet Burak Yılmaz'ın Galatasaray’a transfer edilmesi sonrası hücum oyuncularına 150 milyon TL’den fazla para harcayan Trabzonspor yıllardır kanayan yaranın ilacını bulamadı.

Trabzonspor’un son yıllardaki başarısız görüntüsünün altında forvet oyuncularının takıma yeterince katkı verememesinin büyük rolü bulunuyor. 2009-2010 sezonunun devre arasında Gökhan Ünal takasıyla Fenerbahçe'den Trabzonspor'a gelen Burak Yılmaz'ın 2012-2013 sezonunda Galatasaray'a transfer olmasının ardından bordo-mavili takım forvet hattında büyük bir sıkıntıya girdi.

Burak Yılmaz`dan Galatasaray`a gönderme!Burak Yılmaz, NTV Spor’da yayınlanan %100 Futbol programında Türkiye’de yaşadığı kırgınlıkları anlattı.İlgili Haberi Oku

Bu sezon 1 gol atabildiler

Burak Yılmaz sonrasında Halil Altıntop, Henrique, Vittek, Janko, Emre Güral, Deniz Yılmaz, Serdar Gürler, Yatabare, Waris, Cardozo, N'Doye, Muhammet Beşir, Muhammet Demir, Sheydaev ve Suk da soruna çare olamadı. Yönetimin, hücum elemanları için 150 milyon TL civarında harcama yapsa da kanayan yaraya ilaç bulamadı. Trabzonspor'un forvetleri sezonun ilk yarısında sadece 1 gol atabildi.