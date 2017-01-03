Cristiano Ronaldo: Kimseyi beğenmiyorum

Cristiano Ronaldo “Ne yaparsanız yapın, kendi stilinize sahip olmak zorundasınız. Ben bunu yapıyorum. Kimseyi takip ve taklit etmiyorum” dedi.

Geride kalan 2016 yılına damgasını vuran, Portekiz Milli Takımı ile kaldırdığı Avrupa şampiyonluğu kupasını FIFA Altın Top Ödülü ile süsleyen Cristiano Ronaldo, Mısır kanalı ON TV'ye verdiği röportajda başta Messi olmak üzere sahadaki tüm rakiplerine göndermede bulundu. Hakkındaki tüm transfer dedikodularına rağmen Madrid'de mutlu olduğunu ve Real Madrid'de kalmak istediğini söyleyen 31 yaşındaki CR7 şöyle konuştu:

“Kimseyi takip ve taklit etmiyorum, beğenmiyorum. Ne yaparsanız yapın, kendi stilinize sahip olmak zorundasınız. Beni tanımayan insanlar doğru olmayan şeyler söylüyor. Bu, benim için sorun değil. Yolumu bilen insanlar beni seviyor. Gerisinin önemi yok. Futbolculuğum bittikten sona bağımsızlığımı sürdürmem çok önemli bir durum. Bu yüzden para kazanmak önemli. Geceleri genelde mutlu uyuyorum ve hep iyi uyuyorum.”