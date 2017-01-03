Fenerbahçe’nin rakipleri Go Ahead Eagles ve Partizan

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştirecek olan Fenerbahçe'nin maç programı belli oldu. Sarı-lacivertliler Go Ahead Eagles ve Partizan'la hazırlık maçı yapacak.

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