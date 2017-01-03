Fernandao’yu hırs bastı

Sarı-lacivertli formayla son 5 maçta 7 gol kaydeden Fernandao, takımda Sow ve Van Persie gibi büyük forvetler olduğunu ve formayı almanın tek yolunun çok çalışmaktan geçtiğini söyledi. “Forvette büyük bir rekabet var” diyen Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu, “Savaşmak, her zaman maksimum performans vermek ve hocanın ihtiyacı olduğunda hazır olmak zorundasın. İkinci yarıda sahada daha iyi bir Fernandao olacak” ifadelerini kullandı.
Türk kültürü ve yaşam biçimine alıştığını kaydeden Fernandao, “İstiklal Marşı'nı çok seviyor ve sürekli dinliyorum” dedi.