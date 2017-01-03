Galatasaray Rodrigues’de sona yaklaştı

Galatasaray’da transfer hareketliliği yaşanıyor. Yasin Öztekin'in kadro dışı kalması üzerine güçlenen Garry Rodrigues transferinde, yönetimi sevindiren gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'ın son olarak 2.5 milyon Euro önerdiği 26 yaşındaki Hollanda asıllı Yeşil Burunlu futbolcu, Yunan ekibine, “Galatasaray'a gitmek istiyorum” diye rest çekince, PAOK yönetimi geri adım atmak zorunda kaldı.
4 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini aşağıya çekmeye çalışan yönetim, gelen haberle iyice sevindi. Ajansspor'a konuşan PAOK Futbol Direktörü Michel Lubos, transferi doğruladı:
“Galatasaray ile henüz anlaşmadık. Ancak önemli bir aşamadayız. Rodrigues, Galatasaray'da oynamak istiyor.Onun için yeni bir meydan okuma, yepyeni bir fırsat, bir büyük heyecan anlamına geliyor. Dolayısıyla oyuncunun kararı net, transfer olmak istiyor.”