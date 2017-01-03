Galatasaray Rodrigues’de sona yaklaştı

PAOK forması giyen 26 yaşındaki Garry Rodrigues’i 2.5 milyon Euro’ya renklerine katmaya çalışan Galatasaray yönetimi, oyuncunun gelmek istemesiyle elini güçlendirdi. Yunan ekibi, 4 milyonluk inadından vazgeçiyor.

Galatasaray’da transfer hareketliliği yaşanıyor. Yasin Öztekin'in kadro dışı kalması üzerine güçlenen Garry Rodrigues transferinde, yönetimi sevindiren gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'ın son olarak 2.5 milyon Euro önerdiği 26 yaşındaki Hollanda asıllı Yeşil Burunlu futbolcu, Yunan ekibine, “Galatasaray'a gitmek istiyorum” diye rest çekince, PAOK yönetimi geri adım atmak zorunda kaldı.

Galatasaray`ın transfer şovu Aleix Vidal ile başlayacakEn az 4 transfer yapacak Galatasaray, ilk olarak Barça'nın yıldızını açıklayacak. Barcelona ile oyuncuyu kiralama konusunda el sıkışan yönetim, İspanyol sağ beki de ikna etmek üzere… Yönetim böylece Vidal müjdesi ile ara transfere start verecek.İlgili Haberi Oku

4 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini aşağıya çekmeye çalışan yönetim, gelen haberle iyice sevindi. Ajansspor'a konuşan PAOK Futbol Direktörü Michel Lubos, transferi doğruladı:

“Galatasaray ile henüz anlaşmadık. Ancak önemli bir aşamadayız. Rodrigues, Galatasaray'da oynamak istiyor.Onun için yeni bir meydan okuma, yepyeni bir fırsat, bir büyük heyecan anlamına geliyor. Dolayısıyla oyuncunun kararı net, transfer olmak istiyor.”