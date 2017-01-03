Galatasaray’ın anlaştığı yıldız adayı ortada kaldı

Real Madrid ve Ajax gibi takımları geri çevirerek, parçalı formayı giymek için Galatasaray ile denemelere çıkan Malili yıldız Sidiki Maiga, teknik heyetin olumlu rapor vermesine karşın ‘bütçeye’ takıldı.

Galatasaray’da gizli bir gündem ortaya çıktı: Titi Sidiki Maiga…

Alper MERT / ÖZEL HABER

Sessiz sedasız geldiği Florya'da transferi son gün iptal edilen Maiga'nın konuşulmayan transfer süreci ise oldukça ilginç detaylarla dolu. Sidiki Maiga 18 yaşına henüz girmiş Malili gencecik bir futbol âşığı… 2015 yılında Şili'de düzenlenen U17 Şampiyonası'nda dikkatleri üzerine çeken Maiga'ya Galatasaray'dan önce Avrupa'nın en iyi scout sistemine sahip olan Ajax davette bulundu. Ajax, Mali'de Real Bamako forması giyen Maiga'nın transferi için Hollanda ekibi kadar ciddi ve kararlıydı ki 2018 yılına kadar geçerli olan Schengen'i çıkartmıştı. Ancak Türkiye özellikle Galatasaray, Maiga için bambaşka bir yerdeydi. Mali'den Hollanda için yola çıkan Maiga son dakikada Türkiye uçağına binerek soluğu Florya Metin Oktay Tesisleri'nde aldı.

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Galatasaray çatısı altında Maiga çok mutluydu. Antrenmanlarda çok iyi performans sergiliyordu. Florya'da herkes Malili genç futbolcu için olumlu görüş bildirirken bir sabah menajerinin telefonu çaldı. Arayan Real Bamako kulübünün bir yöneticisiydi. Real Madrid'in Maiga'yı altyapılarında denemek için İspanya'ya davet ettiğini iletti.

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REAL MADRID’İ GERİ ÇEVİRDİ

Menajeri kararı Sidiki Maiga'ya bıraktı. Maiga Müslüman olması sebebiyle dinine uygun bir ülkede kariyerine devam etmek istiyordu. Başka bir endişesi ve nefreti ise ırkçılıktı. Bu sebepten dolayı İspanya'yı kariyeri için doğru bir adres olarak görmüyordu. Real Madrid teklifini, “Ben Galatasaray'da kalacağım” diyerek reddetti. Bir başka güven duyduğu nokta ise Galatasaray yönetiminden sözlü olarak gelen, “Tamam beğendik. Sözleşme imzalayacağız” yorumları oldu. Ancak son dakikada Galatasaray sözleşme imzalamaktan vazgeçti ve Real Madrid'e, ‘Hayır' diyen Maiga bu haber sonrası büyük bir şok yaşayarak ülkesine geri döndü.