Galatasaray’ın transfer şovu Aleix Vidal ile başlayacak

Galatasray, ligin ilk yarısında liderin sadece 3 puan gerisinde olmasına rağmen oynadığı futbolla eleştiri konusu olmuştu. Bunun üzerine yönetim, takımda geniş çaplı bir operasyon için düğmeye bastı. En az 6 oyuncu ile yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılılar, 4 de nokta transfer yapacak. Öncelikle sağ beke odaklanan Galatasaray, yılbaşından önce Barcelona ile görüşmüş ve Aleix Vidal'in kiralanması konusunda el sıkışmıştı.
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Arda Turan'ın “Galatasaray'a mutlaka gitmelisin. Taraftar seni el üstünde tutar” demesinin ardından sarı-kırmızılıların teklifini değerlendirmeye alan İspanyol sağ bek Galatasaray’a olumlu bakıyor. Teröre rağmen takımdaki yıldızlardan Sneijder, Podolski ve De Jong'un İstanbul'daki mutluluğuna dikkat çeken yönetim “Hiçbir sıkıntı yaşamazsın” diyerek Vidal'i ikna noktasına yaklaştırdı. Birkaç gün içinde olumlu yanıt alması beklenen Galatasaray, böylece transfer şovuna Vidal ile başlamış olacak.