Gençlerbirliği, Landel ile yollarını ayırdı

Gençlerbirliği, 2014-2015 sezonun ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Landel ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Gençlerbirliği yönetimi, Orduspor’dan iki yıl önce transfer ettiği Gineli futbolcu Guy-Michel Landel ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdı.

Gençlerbirliği’nde sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Landel ile bugün yapılan görüşmede taraflar anlaşarak sözleşmeyi feshetti. Başkent ekibi internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, futbolcuya bu güne kadar olan birliktelik ve katkıları için teşekkür etti.

Gençlerbirliği ile yollarını ayıran Landel’in Alanyaspor ile görüşmeye başladığı belirtildi.