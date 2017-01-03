Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GENÇLERBİRLİĞİ
15 Ocak 2017 13:30
KASIMPAŞA
vs
GENÇLERBİRLİĞİ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Gençlerbirliği, Landel ile yollarını ayırdı

Gençlerbirliği, 2014-2015 sezonun ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Landel ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
23:233 Ocak 2017
0
Gençlerbirliği, Landel ile yollarını ayırdı

Gençlerbirliği yönetimi, Orduspor’dan iki yıl önce transfer ettiği Gineli futbolcu Guy-Michel Landel ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdı.

Gençlerbirliği’nde sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Landel ile bugün yapılan görüşmede taraflar anlaşarak sözleşmeyi feshetti. Başkent ekibi internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, futbolcuya bu güne kadar olan birliktelik ve katkıları için teşekkür etti.

Gençlerbirliği ile yollarını ayıran Landel’in Alanyaspor ile görüşmeye başladığı belirtildi.

Etiketler
Gençlerbirliği Guy-Michel Landel spor toto süper lig
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER