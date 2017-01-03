Higuita’dan efsane kurtarışlar!

Akrep kurtarışıyla efsaneleşen Higuita'nın kariyeri...

Kolombiyalı eski kaleci Higuita yaptığı kurtarışlarla efsane olmuştu. Efsane kaleci İlk kez 1990 FIFA Dünya Kupası’nda Higuita’nın oyun tarzı küresel izleyici kitlesine gösterilmiştir. Kalecilerin sahanın ilerisinde daha fazla sorumluluk almasına ön ayak olmuştur.

Rene Higuita kulüp kariyerinin çoğunu Kolombiya’nın Atlético Nacional takımında geçirdi. Takımının 1989 yılında Copa Libertadores, 1990 yılında Copa Interamericana ve 1991 yılında Kolombiya Ligi’ni kazanmasına katkısı oldu.

2005 yılında futbola ara verdikten sonra 2007 yılında Venezuela takımı Guaros de Lara ile sözleşme imzaladı. Ocak 2008’de 41 yaşında Kolombiya’nın ikinci lig takımlarından Deportivo Rionegro’ye transfer oldu. Haziran 2008’de Kolombiya birinci ligi Deportivo Pereira takımına geçti. Ocak 2010’da futbolu bıraktığını açıkladı.

İşte Higuita’nın yaptığı efsane kurtarış…