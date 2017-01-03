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14 Ocak 2017 19:00
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Hollanda’dan flaş Sneijder iddiası!

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder için ülkesinden flaş bir iddia geldi. Burak Yılmaz'ın da formasını giydiği Beijing Guoan'ın başta olmak üzere Çin Süper Ligi'nden Sneijder için teklifler olduğu yazıldı.
18:223 Ocak 2017
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Hollanda’dan flaş Sneijder iddiası!

AMKSPOR DIŞ HABER – Hollanda’da yayın yapan Voetball Internation sitesinden Roy van den Berghe’nin haberine göre, Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Wesley Sneijder’e Çin Süper Lig ekipleri talip oldu.

Başta Burak Yılmaz’ın da formasını giydiği Pekin takımı Beijing Guoan’ın istediği Sneijder için adı açıklanmayan takımların da teklif yapmaya hazırladığın belirtildi.

Haberde Sneijder’in İstanbul’da mutlu olduğu yönünde ifadelere de yer verilirken, MLS ve Çin’e gitmeye sıcak bakmadığı kaydedildi.

Galatasaray ile olan sözleşmesi 2018’de bitecek olan Wesley Sneijder için Çin ekiplerinin Tevez ve Oscar transferlerinde olduğu gibi yüklü bir teklif yapması bekleniyor.

Etiketler
Beijing Guoan galatasaray spor toto süper lig
Son güncelleme: 18:24 | 03.01.2017
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