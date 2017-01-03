Hollanda’dan flaş Sneijder iddiası!

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder için ülkesinden flaş bir iddia geldi. Burak Yılmaz'ın da formasını giydiği Beijing Guoan'ın başta olmak üzere Çin Süper Ligi'nden Sneijder için teklifler olduğu yazıldı.

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