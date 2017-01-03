Konyaspor, Moryke Fofana’yı transfer ediyor

Konyaspor, Lorient'ten hücum oyuncusu Moryke Fofana'nın transferinde sona yaklaştı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor, Fransa 1. Lig takımlarından FC Lorient’in sol kanat oyuncusu Moryké Fofana ile transfer için anlaştı.

Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Şan yaptığı açıklamada, geçen sezon izlemeye aldıkları 25 yaşındaki Fildişi Sahilli FC Lorient’in sol kanat oyuncusu Moryké Fofana ve takımı ile prensipte anlaştıklarını açıkladı. Başkan Şan, birkaç gün içinde Konya’ya gelecek oyuncunun sağlık kontrolünden geçirilerek Antalya Belek’teki takım kampına götürüleceğini söyledi. Şan, teknik heyetin verdiği rapor doğrultusuna orta saha mevkisine de bir oyunu transfer etmek için görüşmelerin sürdüğünü belirtti.