Mersin Büyükşehir Belediyespor Avrupa’da ilk peşinde

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyespor, Euroleague A Grubu'nun 7. maçında evinde oynayacağı Fenerbahçe maçını kazanıp, gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor. Genel Menajer Melahat Aydın, "Grupta şimdiye kadar istediğimiz sonuçları alamadık. İnşallah yarın oynayacağımız Fenerbahçe maçını kazanıp, grupta ki ilk galibiyetimiz almak istiyoruz" dedi.

Geçtiğimiz hafta sonu ligde evinde Tosyalı Toyo Osmaniye’yi 76-63 mağlup eden Mersin Büyükşehir Belediyespor, ligdeki 5. galibiyetini aldı. Ligde oynadığı 11 maçtan 6’sını da kaybeden Mersin ekibi, topladığı 16 puanla 9. sırada yer alıyor. Euroleague’de de mücadele eden Güney ekibi, grupta oynadığı 6 maçtan da mağlup ayrıldı. A Grubunun 7. maçında yarın gruptaki bir diğer Türk takımı olan Fenerbahçe’yi ağırlayacak olan turuncu beyazlı ekip, bu maçı kazanıp, grupta ilk galibiyetini almak istiyor.

Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklamalarda bulunan Mersin Büyükşehir Belediyespor Genel Menajeri Melahat Aydın, grupta daha önce istemedikleri sonuçlar aldıklarını ifade ederek, “Euroleague gerçekten zor. Her takım güçlü ve tecrübeli oyunculara sahip. Biz grup maçlarına kötü başladık ve 6 maçta mağlup olduk. Aslında bu maçlara baktığımızda Uni Györ maçı hariç hepsinde iyi oynadık. Maçlarımız hep kafa kafaya geçti ama kırılma anlarında sayı bulamadık. Birde özellikle 6 maçın tamamına kötü başladık. Bu arada yediğimiz sayılardan dolayı fark açıldı ve sonradan kapatmakta zorlandık. Bu sayı farkını her maçta kapattık ancak fazla efor harcadığımız için takımımız yoruldu ve sonlara doğru, kırılma anlarında sayı bulamadık ve maçları kaybettik. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama her şey daha bitmedi” diye konuştu.

“Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz”

Grubun 7. maçında ligin lider takımı Fenerbahçe ile oynayacaklarını belirten Aydın, “Fenerbahçe’nin gücünü herkes biliyoruz. Gerçekten iyi oyunculara sahipler ve şu anda ligde lider durumdalar. Ancak bizde yaptığımız transferlerle takımımızı biraz da güçlendirdik. Bizde özellikle evimizde her takımı yenebilecek potansiyele sahibiz. Bunu ligde yine Fenerbahçe ile oynadığımız maçta gösterdik. Rakibimizi Mersin’de 79-76 mağlup ettik ve ligdeki ilk mağlubiyetini yaşattık. O yüzden bizim için tek hedef var, oda kazanmak. Fenerbahçe maçını kazanıp, gruptaki ilk galibiyetimizi almak istiyoruz. Aslında bu maç ilerisi içinde önemli. Bu maçı kazanıp, gruptan çıkma şansımızı devam ettirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Aydın, 4 Ocak Çarşamba günü saat 18.30’da Edip Buran Spor Salonu’nda oynayacakları Fenerbahçe maçına bütün Mersinlileri de beklediklerini sözlerine ekledi.