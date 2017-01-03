Obradovic’ten Vesely’ye fırça: Sadece basketbol oynamamız gerekiyor

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, karşılaşma sonrasında oldukça sinirliydi. Maçı kazandıkları için mutlu olduğunu söyleyen Obradovic, buna karşın oyuncularının sadece basketbola odaklanması gerektiğini ifade etti.

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, saha içinde yaşanan olaylardan dolayı oldukça sinirliydi. Brown ile Vesely’nin saha içerisinde yaşadığı gerginlik hakkında üstün kapalı yorum yapan tecrübeli hoca, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, Anadolu Efes'i mücadelesinden dolayı tebrik ederek şunları söyledi:

“Anadolu Efes'le bu sezonki 3. maçımız oldu. Oldukça güzel bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Maç boyunca üstün olan taraf bizdik. Ancak Anadolu Efes de mücadeleden hiç kopmadı. Efes, fizik gücünü çok kullanan bir takım. Tam saha pres yapıyorlar ve agresif oynayarak rakibi zora sokuyorlar. Biz maçı üçüncü çeyrekte değiştirdik. Savunma açısından iyi oynadık. Takım çok çalışıyor ve bu sayede maçı kazanmayı başardık. Başka bir şey yapmak için çıkmamalı. Bu sorunu bir an önce çözmemiz gerekiyor. Bugün sahada olanlar, basketbol dışında şeylerdi. Oyuncular, basketbol için varlar. Bu, onların işi. Başka bir şey yapmak için burada değiller. Bunu anladıkları zaman herkes için daha iyi olacak. Şu anda en büyük sorunlarımızdan bir tanesi bu. Herkesin sakin olup kendisinden daha çok takımı ve hepimizi düşünmesi gerekiyor. Anadolu Efes’i tebrik ediyorum. Maçın sonuna kadar mücadele ettiler”

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