Paris Saint Germain yıldız isme imzayı attırdı

Paris Saint Germain, bir süredir ilgilendiği Wolfsburg'un yıldızı Draxler ile sözleşme imzaladı.

Transfer sezonunda hücum hattına takviye yapmak için girişimlere başlayan Paris Saint Germain, Julian Draxler ile resmen anlaştı. Daha önce prensipte anlaştığı Draxler ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Fransız devi, böylece devre arasının ilk takviyesini gerçekleştirmiş oldu.

Kroos`un yeni yıl paylaşımına Ronaldo`dan tokat gibi yanıtReal Madrid’de forma giyen Toni Kroos’un yeni yıl ile ilgili paylaşımı takım arkadaşı Marcelo’nun tepkisini çekti. Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo ise Alman yıldıza kapak niteliğinde bir yanıt verdi. İlgili Haberi Oku

Wolfsburg’da sergilediği başarılı performans ile dünya devlerinin dikkatini çeken Alman yıldızı 36 milyon nakit ve 6 milyon Euro bonus karşılığında renklerine bağlayan Paris Saint Germain, böylece hücum hattını geleceği parlak bir isimle güçlendirmiş oldu. Yeni kulübünün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Draxler, Paris Saint Germain’de forma giyecek olmaktan ötürü çok mutlu olduğunu söyledi. Kariyerinde ilk kez Almanya dışında bir takımda oynayacağını da belirten Draxler, bu nedenle heyecanlı olduğunun altını çizdi.