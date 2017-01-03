Perasovic: Hakemler iki takım için de kötüydü

Anadolu Efes Başantrenörü Perasovic, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe’yi tebrik etti ve hakemlerden şikayetçi oldu.

Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında hakemlerden şikayetçi oldu. Fenerbahçe'yi galibiyetinden dolayı tebrik eden Perasovic, “Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Maça bizden daha sert başladılar. Üç sayılık basketlerde çok isabet buldular. Biz de iyi mücadele ettik ve maç hep başa baş gitti. Bugünkü maç Euroleague maçındaki gibi oldu. Biz üç periyot iyi oynadık. Öne geçmemiz gereken yerlerde takım olarak nasıl tepki vereceğimizi bilemedik. Son çeyrekte avantajlıydılar. Mücadele ettiğimiz ve öne geçmemiz gereken yerlerde başaramadık, onlar da avantajlarını korudular. Ama altı sayı çok büyük bir fark değil. İkinci maçta evimizde mücadelemizi ortaya koyacağız. Hakemler bence iki takım için de iyi değildi. Oyuncuma reaksiyon gösterirken, teknik faul aldım. Ne söylemem gerektiğini bilemiyorum. İki takım da Euroleague'de oynuyor. Belki biraz daha özen göstermeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes'in yeni transferlerinden Can Maxim Mutaf ise toplantıda şöyle konuştu: “Başa baş bir mücadele oldu. Maçın kritik yerlerinde ufak hatalar yaptık. Serbest atışları değerlendiremedik. Fenerbahçe avantajı aldı, onları yakalayamadık. Güzel bir maç oldu. Kazanmak isterdik. Şimdi önümüzde Galatasaray ile biri Turkish Airlines Euroleague'de diğeri Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde olmak üzere iki maç var. Bu karşılaşmalara hazırlanacağız. Fenerbahçe'yi tebrik ederim.”

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