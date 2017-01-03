Potanın sihirbazları omuz omuza

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Spor Toto All-Star 2017 organizasyonunun sporun birleştirici gücünü ön plana koyarak, Omuz Omuza kampanyası kapsamında gerçekleşeceğini söyledi.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, 15 Ocak Pazar günü Ülker Sports Arena'da gerçekleştirilecek Spor Toto All-Star 2017'nin Türk halkına sporun birleştirici gücünü gözler önüne seren, anlamlı ve üst düzey bir basketbol deneyimi sunacağını ifade etti. Türkoğlu, bu sene Ülker Sports Arena'da düzenlenecek olan All-Star organizasyonunda güçlü bir şekilde Omuz Omuza mesajı vermeyi hedeflediklerini belirterek, “Her yıl düzenlediğimiz All-Star organizasyonu bu yıl hepimiz için çok daha büyük önem ve anlam taşıyor. Daha önce basketbol camiası olarak başlattığımız, milli birlik ve beraberliğimizi pekiştiren ‘Omuz Omuza' mesajını, 15 Ocak günü Ülker Sports Arena'da yıldız oyuncularımızın yanı sıra basketbol camiamızın, basın mensuplarımızın, sanatçılarımızın, iş dünyamızın, sponsorlarımızın ve tüm basketbol severlerin katılımıyla bir kez daha, daha güçlü bir şekilde vermeyi amaçlıyoruz” dedi.

“Gelir şehit ailelerine ve gazilere bağışlanacak”

Türkiye'nin hassas bir dönemden geçtiğini hatırlatan Türkoğlu, etkinlik için hazırlanan sosyal sorumluluk hareketlerinin yanı sıra bu organizasyondan elde edilecek tüm gelirlerin şehit ailelerine ve gazilere bağışlanacağını duyurarak, “Sporun birleştirici gücünün farkındayız. Millet olarak birlik ve beraberliğimizin günden güne güçlendiği bu hassas dönemde basketbol ailesi olarak bu milli birlik ve beraberliği pekiştirmek, hep birlikte yaşadığımız kayıpları sporun birleştirici gücüyle sarmak arzusundayız. Bu bağlamda vatanımızın birliği ve bölünmezliği için canını vermiş kahraman şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize destek vermek amacıyla, Spor Toto All-Star 2017'nin tüm gelirlerini şehit ailelerine ve gazilerimize yardım etmek üzere açılan kampanyaya bağışlayacağız'' ifadelerine yer verdi.

“Büyük yankı uyandıracak”

Hidayet Türkoğlu, 14. Basketbol Süper Ligi All-Star etkinliklerinin yalnızca sporseverlere hitap eden bir şov olmadığını, tüm yılın en önemli etkinliklerinden biri olduğunu da sözlerine ekleyerek, Spor Toto All-Star 2017 ile basketbolseverlere üst düzey bir All-Star deneyimi sunmaya hazırlandıklarını belirtirken, “Avrupa'nın En İyi Ligi olarak gösterilen Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde oynayan yıldızlar, normal sezonun amansız rekabetine keyifli bir mola verirken tüm yetenekleriyle de basketbolseverlere unutulmaz bir gün yaşatacak. Geçen yıl yine Ülker Sports Arena'da gerçekleştirilen bu etkinliğin bu yıl daha büyük yankı uyandıracağına ve sporun tüm güzelliklerini Türk halkıyla layıkıyla paylaşacağımıza inancımız tam. Spor Toto All-Star 2017 boyunca Parkenin Sihirbazları'nın yanı sıra birçok sürpriz konuk, yılın en önemli etkinlikleri arasındaki yerini alan bu muhteşem organizasyonda bizlere eşlik ediyor olacak” açıklamasını yaptı.

15 Ocak günü İstanbul Ülker Sports Arena'da düzenlenecek olan ve kapı açılışının 14.00'te yapılacağı Spor Toto All-Star 2017 etkinliğinde Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin halk oylamasıyla belirlenen Asya ve Avrupa karmaları, gösteri maçında karşı karşıya gelecek. Bunun yanı sıra Parkenin Sihirbazları, her yıl olduğu gibi bu yıl da yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmalarındaki yeteneklerini izleyenler ile buluşacak. Sanatçıların devre arası konseri ve etkinlik süresince birçok yarışma ve görsel şov, basketbolseverlerle buluşacak.