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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
05 Ocak 2017 02:17
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Resmi açıklama! Egemen Korkmaz Başakşehir’de

Egemen Korkmaz, 1,5 sezon formasını giydiği FC Wil'den ayrılarak Medipol Başakşehir'e transfer oldu. Resmi açıklamayı İsviçre kulübü yaptı.
18:473 Ocak 2017
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Resmi açıklama! Egemen Korkmaz Başakşehir’de

İsviçre 2. Lig ekibi FC Wil, Egemen Korkmaz’ın takımdan ayrılacak Spor Toto Süper Lig’in lideri Medipol Başakşehir ile anlaştığını duyurdu.

2015 yılında İsviçre ekibine imza atan 34 yaşındaki stoper, 30 Aralık Cuma günü duyurduğumuz gibi Başakşehir’e transfer oldu.

Daha önce Başakşehir Kulübü de milli stoper ile görüşme halinde olduklarını belirtmişti. Süper Lig’in liderinin kısa süre içerisinde Egemen Korkmaz transferini resmen açıklaması bekleniyor.

Medipol Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Saral, Egemen’in transferiyle ilgili İHA’ya yaptığı açıklamada, bonservis bedeli ödemediklerini belirterek, “Kendisi ile 1,5 yıllık anlaşma yaptık. Yarın kulüp binasında basına kapalı imza töreni düzenlenecek. İmzanın ardından kampa katılacak. Birkaç transfer görüşmelerimiz daha var. Ancak netleşmeden isim açıklamıyoruz” dedi.

Etiketler
egemen korkmaz FC Wil Medipol Başakşehir
Son güncelleme: 20:40 | 03.01.2017
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