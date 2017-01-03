Sümeyye Kaya’nın tek hedefi dünya şampiyonu olmak

Manisa’da iki yıldır judo sporuyla ilgilenen 13 yaşındaki Sümeyye Kaya, 3 Türkiye Şampiyonluğu'nun yanına Dünya Şampiyonluğunu da eklemek istiyor.

Yunusemre Belediyespor judo sporcusu Sümeyye Kaya, başarıdan başarıya koşuyor. İki yıl önce judo yapmaya başlayan Sümeyye Kaya, başarı çıtasını her geçen gün artırıyor. Bugüne kadar yapılan şampiyonalarda 3 Türkiye Şampiyonluğu kazanan Sümeyye Kaya, 1 kez Türkiye ikinciliği, 20 kez de illerde düzenlenen şampiyonalarda madalya kazandı. Yunusemre Belediyespor’un başarılı sporcusu Sümeyye Kaya, judoya nasıl başladığını anlatırken, gençleri bu sporu yapmaya davet etti. Judoyu eğlenceli bir spor olarak nitelendiren Kaya, “13 yaşındayım. İki yıldır judoyla ilgileniyorum. Judoyu eğlenceli ve zevkli olduğu için tercih ettim. Bugüne kadar yapılan şampiyonalarda üç tane Türkiye Birinciliği elde ettim. Bir Türkiye ikinciliğim, 20 tane de illerde yapılan şampiyonlarda birincilik madalyası aldım. Olimpiyatlara katılıp Dünya Birincisi olarak Bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Yaşıtlarımıza gelip spor yapmalarını tavsiye ediyorum. Sporun faydalarını görüyorum. Yunusemre Belediyespor judo sporcusu olmaktan dolayı çok mutluyum” dedi.

Kaya ayrıca kendilerinden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve hocalarına da teşekkür ederek, başarılarını artırarak devam edeceğini ifade etti.

Atmaca: “Milli takımın değişmez ismi olacak”

Yunusemre Belediyespor Antrenörü Ali Atmaca ise geçtiğimiz yıl yapılan bütün müsabakalarda sporcusunun şampiyon ilan edildiğini belirtti. Sümeyye Kaya'nın başarısının kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Atmaca, “Sümeyye gelecekte Milli Takım’ın değişmez sporcusu olacaktır. Manisa'da bayanlarımızın judo sporunu tercih etmesi bizleri mutlu ediyor. Başarılı sporcularımızı büyük kulüpler alıyor. Bu durum bizleri üzüyor. Çocuklarımızın birinci görevi eğitimdir. Daha sonra ise spor ile ilgilenmeleridir. Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi, gelecek nesiller için çocuklarımızın spor ile ilgilenmelerini sağlamak amacıyla bizlere her konuda destek oluyor” diye konuştu.