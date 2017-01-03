Trabzonspor, Emmauel Mas’ı KAP’a bildirdi

Spor Toto Süper Lig’in başında transfer en hızlı takımı olan Trabzonspor, ara transfer dönemine de hızlı bir giriş yaptı! İlk olarak Portekizli sağ bek Joao Pereira’yı KAP’a bildiren bordo-mavili takım, sol bek Emmanuel Mas için de KAP’a açıklama yaptı.
Gün içerisinde Türkiye’ye gelen Arjantinli oyuncunun transfer için San Lorenzo ile görüşmelere başlanıldığı açıklandı. KAP’a yapılan bildirim şöyle;
“Profesyonel futbolcu Emmanuel David Mas Sgros’ un Kulübümüze transferi konusunda, Club Atletico San Lorenzo De Almagro ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla”