Trabzonspor’a Arjantinli sol bek

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında hayal kırıklığı yaratan Trabzonspor ara transfer dönemi için harekete geçti. Arjantin'in San Lorenzo kulübünde forma giyen Emmanuel Mas ile büyük ölçüde anlaşan Trabzonspor futbolcuyu Türkiye'ye getiriyor. Kampa yetiştirilmek istenen Mas, Arjantin'den yola çıktı.
REFERANSIM COLMAN HAVALİMANINDA
ESPN'e konuşan Mas, “İlk kez yurtdışına çıkacağım. Bu benim için bir sıçrama fırsatı. Türkiye benim için yeni bir deneyim olacak” dedi. Mas'ın, Bordo-mavili takımın eski oyuncusu Colman'dan da kulüp hakkında olumlu bilgiler aldığı öğrenildi.