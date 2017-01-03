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13 Ocak 2017 20:00
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Trabzonspor’a Arjantinli sol bek

Trabzonspor, San Lorenzo’nun 27 yaşındaki oyuncusu Emmanuel Mas ile anlaştı. Mas, “İlk kez yurt dışına çıkacağım. Türkiye benim için sıçrama fırsatı olacak” diye konuştu.
09:253 Ocak 2017
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Trabzonspor’a Arjantinli sol bek

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında hayal kırıklığı yaratan Trabzonspor ara transfer dönemi için harekete geçti. Arjantin'in San Lorenzo kulübünde forma giyen Emmanuel Mas ile büyük ölçüde anlaşan Trabzonspor futbolcuyu Türkiye'ye getiriyor. Kampa yetiştirilmek istenen Mas, Arjantin'den yola çıktı.

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ESPN'e konuşan Mas, “İlk kez yurtdışına çıkacağım. Bu benim için bir sıçrama fırsatı. Türkiye benim için yeni bir deneyim olacak” dedi. Mas'ın, Bordo-mavili takımın eski oyuncusu Colman'dan da kulüp hakkında olumlu bilgiler aldığı öğrenildi.

Etiketler
arjantin Emmanuel Mas trabzonspor
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