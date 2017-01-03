Yasin Öztekin’e katlamalı ceza!

Yasin Öztekin’e, kupada Tuzlaspor maçında gördüğü kırmızı kart pahalıya patladı. Para cezasının yanı sıra kadro dışı bırakılan tecrübeli futbolcu için gelecek transfer teklifleri değerlendirilecek.

Devre arasına Tuzlaspor yenilgisiyle giren Galatasaray'da birbiri ardına flaş kararlar alınıyor. Tuzlaspor randevusunda ikinci sarı karttan oyundan atılan Yasin Öztekin, Teknik Direktör Jan Olde Riekerink'in raporu doğrultusunda yönetim kurulu kararıyla süresiz kadro dışı bırakıldı.

İsmail ÖZ / ÖZEL HABER

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink maç sonrası Yasin'e olan öfkesini saklamamış, “Devre arasında uyarmama rağmen kırmızı kart gördü” ifadesini kullanmıştı. Yasin'e ağır para cezası verilmesi de bekleniyor. Sezonun ilk yarısında attığı 7 golle Eren'le birlikte takımın en skorer ismi olan Yasin, bu sezon ikinci kez kadro dışı bırakıldı. Gurbetçi kanat oyuncusu, Adanaspor maçında oyundan alınmasına kızmış, yedek kulübesini yumruklamış ve kadro dışı kalmıştı. 63 gün içinde ikinci kez kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin için gelecek teklifleri yönetimin değerlendirmeye alacağı ifade edildi.

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ROTASI ALMANYA MI?

Devre arasında verilen izinde Suudi Arabistan'a giderek umre yapan Yasin, kadro dışı haberi sonrasında menajeriyle bir görüşme yapacak. Vitor Pereira'nın başına geçtiği Alman 2. Lig ekibi 1860 Münih'in tecrübeli oyuncuyla ilgilendiği biliniyor. Yasin'in menajeri aracılığıyla Alman ekibiyle görüşmesi bekleniyor.

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NE TUZLA’YMIŞ!

Galatasaray’da ne olduysa Tuzlaspor mağlubiyeti sonrasında yaşandı. Sarı-kırmızılı ekip yılın son karşılaşmasını 3-2 kaybederken, o maçta kırmızı kart gören Chedjou'nun bileti kesildi, Kamerunlu futbolcu satış listesine konuldu. Yasin kadro dışı bırakıldı, yenilen bir golde hata yapan Hamit Altıntop ile sözleşme fesih görüşmelerine başlandı. Gönderilmesi düşünülen Cavanda'nın bu maçta yaşadığı sakatlık sonrası 2 ay sahalardan uzak kalacağının açıklanması yönetimin planlarını da bozdu.