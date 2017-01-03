Zenit resmen açıkladı! Axel Witsel, Tianjin Quanjian’a transfer oldu

AMKSPOR DIŞ HABER – Rus devi Zenit St Petersburg, Belçikalı orta oyuncusu Axel Witsel transferi için Çin Süper Lig ekibi Tianjin Quanjian ile anlaşmaya vardıklarını resmi siteden açıkladı.
Zenit’in resmi açıklamasında oyuncunun istatistikleri hakkında bilgi verilirken, bonservis bedeliyle ilgili bir ifade yer almadı.
Ara transfer döneminde Juventus’a gitmesi beklenen ancak Çin’den gelen astronomik teklif karşısında Serie A’ya gitmekten vazgeçen Belçikalı oyuncu maaşını 5 katına çıkaracak.
Zenit’te 3 milyon Euro yıllık ücret alan Witsel, İtalyan efsanesi Cannavaro’nun çalıştırdığı Tianjin Quanjian’dan yıllık 15.5 milyon Euro ve bonus ücret alacak.
Zenit ile 180 maçta 22 gol atıp, 13 asist yapan 27 yaşındaki isim, 2012 yılında Benfica’dan 40 milyon Euro bedelle transfer edilmişti.