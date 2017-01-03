Zenit resmen açıkladı! Axel Witsel, Tianjin Quanjian’a transfer oldu

Oscar ve Carlos Tevez'in ardından son olarak Axel Witsel de Çin'in yüksek para teklifine karşı koyamadı! Juventus yolundan dönen Belçikalı futbolcu, Tianjin Quanjian'a transfer oldu.

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