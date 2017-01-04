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‘Adriano Türkiye’den ayrılmak istiyor’

Beşiktaş'ta forma giyen Brezilyalı yıldız Adriano'nun, son dönemde artan terör olayları nedeniyle Türkiye'den ayrılmak istediği iddia edildi.
15:354 Ocak 2017
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‘Adriano Türkiye’den ayrılmak istiyor’

İspanyol El Mundo Deportivo Gazetesi, Beşiktaş’ın Brezilyalı oyuncusu Adriano ile ilgili yazdığı haberde, Brezilyalı yıldızın İstanbul’dan terör yüzünden ayrılmak istediğini iddia etti. İstanbul’da Vodafone Arena’da ve Reina’da yaşanan son yaşanan terör olaylarından oldukça etkilendiği belirtilen Adriano’nun bu yüzden eşini ve çocuklarını Barcelona’ya gönderdiği de haberde yazıldı.

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El Mundo Deportivo, Brezilyalı yıldıza henüz bir teklif olmadığını ancak teklif gelmesi halinde Beşiktaş’tan ayrılacağını da iddia etti.

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Adriano beşiktaş
Son güncelleme: 15:38 | 04.01.2017
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