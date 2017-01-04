Beşiktaş Sompo Japan’ın konuğu Fenerbahçe

Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

FIBA Şampiyonlar Ligi’ndeki çıkışını sürdüren Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto Basketbol Süper Ligi’ndeki konumunu da korumayı hedefliyor. Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto Basketbol Ligi 14. haftada sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ligde 13 hafta geride kalırken, her iki takım da 11 galibiyet 2 mağlubiyete sahip. Beşiktaş Sompo Japan 2. sırada bulunurken, 3. sırada yer alan Fenerbahçe ise rakibinin en yakın takipçisi konumunda.İki ekip 8 Ocak Pazar günü 20.30’da BJK Akatlar Arena’da kozlarını paylaşacak.

EN SKORER İSİMLER

Siyah-beyazlı ekipte 13.9 sayı ortalaması ile oynayan Vladimir Stimac takımının en skorer oyuncusu olurken, bu istatistik ribaund sıralamasında da değişmeyerek 9.38 ortalama ile en çok ribaund alan isim yine Sırp oyuncu Vladimir Stimac oldu. Fenerbahçe cephesinde ise Kostas Sloukas 12.2 sayı ortalaması ile takımına katkı sağlarken, 5.25 ribaund ortalaması ile takımın riabund lideri Jan Vesely oldu. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi kapalı gişe! Beşiktaş Sompo Japan ile Fenerbahçe arasında 8 Ocak Pazar günü Akatlar'da oynanacak derbinin biletleri tükendi. İlgili Haberi Oku