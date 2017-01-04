Cesur yürek Ryan Babel!

Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel, Türkiye’deki terör olayları nedeniyle Beşiktaş tercihini yakın çevresinin bile eleştirmesine rağmen büyük başarılar hedefiyle korkmadan geldiğini söyledi.

Ryan Babel, dün Antalya kampında basın toplantısı düzenledi. Beşiktaş'ın yeni transferi, “Takım arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı. Her şey çok güzel gidiyor” dedi. Her futbolcu gibi büyük bir kulüpte oynamak istediğini ve bu nedenle Beşiktaş'ın bir parçası olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Hollandalı kanat oyuncusu, “Takım içindeki forma rekabeti çok faydalı olacak. İdeal pozisyonum sol kanat görülebilir ama forvet de oynayabilirim” açıklamasını yaptı.

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BASKIYA ALIŞIĞIM

Önceki gün 2.5 yıllık sözleşmeye imza atıp kampa katılan 30 yaşındaki futbolcu, “Baskı altında olmaya alışığım. Büyük başarılar yakalamak hedefiyle buradayım. Bunun için takım halinde hareket etmeliyiz” ifadelerini kullandı. Türkiye'deki terör olaylarına da değinen Babel, “İstanbul çok güzel bir şehir. Yaşananlar çok üzücü. Burayı tanımayan insanların kafasında olumsuz fikir oluşturuyor. Gelirken beni de bu yüzden yakın çevremden bile eleştirenler oldu ama kararımda hiç tereddüt etmeden Türkiye'yi savundum. Korkmuyorum” diye konuştu.