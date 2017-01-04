Fenerbahçe Mersin’i rahat geçti

Euroleague Kadınlar A Grubu'nun 7. maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, evinde Fenerbahçe'ye 89-73 kaybetti. Bu sonuçla Mersin ekibi, grupta 7'de sıfır yapmış oldu.

Edip Buran Spor Salonu’nda oynanan maça hızlı başlayan deplasman ekibi Fenerbahçe, ilk periyotu 21-16 önde kapattı. İkinci periyot ise kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Her iki takımda karşılıklı bulduğu sayılarla öne geçmeye çalıştı ancak Fenerbahçe devreye 41-39 önde girdi. Maçın 3. periyotunda da her iki takım karşılıklı sayılar attı. Bu periyotu da sarı-lacivertli ekip 68-62 galip bitirdi. Maçın son periyotunda ise sarı-lacivertliler, maçtaki ağırlığını hissettirerek aradaki sayı farkını açtı ve mücadeleyi 89-73 kazandı. Bu sonuçla Mersin ekibi grupta 7’de sıfır yapmış oldu.

Salon: Edip Buran

Hakemler: Omer Esteron , Jelana Tomic , Vasiliki Tsaroucha

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Gökçe Doğan 14, Fahriye Bayraktar 6, Görkem Ertaş 2, Gintare Petronyte 14, Danieelle Marie Robinson 12, Nilay Kartaltepe 9, Nevin Kartaltepe 16

Fenerbahçe: Jantel Lavender 22, Anastasiya Verameye 18, Shekinna Stricklen 8, Ayşe Cora 7, Pelin Bilgiç 15, Aleandria Quigley 6, Sandrine Gruda 13

1. Periyot: 21-16 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 41-39 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 68-62 (Fenerbahçe lehine)