Fenerbahçe yeni transferini bekliyor

Fenerbahçe, Zorya Luhansk takımından transfer ettiği Oleksandr Karamayev'i sağlık kontrolünden geçirecek.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Oleksandr Karamayev, bugün İstanbul’da olacak. Genç oyuncu, yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra, 6 Ocak’ta takımla birlikte Antalya kampına gidecek.

Fenerbahçe’nin bugün İstanbul’a getireceği Oleksandr Karamayev, yarın sağlık kontrolünden geçecek. Sarı-lacivertli takımın kadrosuna dahil ettiği Ukraynalı futbolcu, sağlık kontrolünün ardından takıma dahil olacak. Devre arası kampını 6-12 Ocak tarihleri arasında Antalya’da yapacak olan Fenerbahçe, yeni transferini de kampa yetiştirecek.