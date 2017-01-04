Futbol dünyası böyle kırmızı kart görmedi

Portekiz Ligi'nde oynanan Porto-Moreirense maçında hakem, geriye doğru koşarken çarptığı ev sahibi takımın futbolcusu Danilo'yu ikinci sarı kartını göstererek oyundan attı.

Portekiz Lig Kupası’ndaki Porto-Moreirense maçında yeşil sahalarda ender görülen bir karar verildi. Verdiği bir karar sonrası geri geri koşan hakem, Porto’lu Danilo’ya çaptı. Danilo’nun kendisini ittiğini düşünen hakem Luis Godinho, futbolcuya ikinci sarı kartını göstererek oyundan attı.

Porto karşılaşmayı 1-0 kaybederek kupa dışında kaldı.

Karşılaşma sonrası açıklama yapan Danilo “Pozisyonu en az 100 kere seyrettim, hakem böyle bir kararı hangi kritere göre verdi hala anlayabilmiş değilim” dedi.