Futbolun efsanesi Ronaldinho

Futbolun efsane ismi Ronaldinho, rakibine yaptığı bu hareketle herkesin ağzını açıkta bıraktı.

Dünya futbolunun efsane ismi Ronaldinho 21 Mart 1980 tarihinde Brezilya’nın Porto Alegre şehrinde dünyaya geldi. Fakir bir ailenin üç çocuğundan en küçüğüdür. Baba Joao Da Silva Moreira bir havuz kazasıyla öldüğünde Ronaldinho 7-8 yaşlarındaydı. Aile geçimini Ronaldinho’nun ağabeyi Assis’in futboldan kazandıklarıyla sağlamaktaydı. Ülkenin yarısından fazlasının fakirlik çektiği Brezilya’da hemen hemen her çocuğun kurtuluş yolu olarak görülen futbol Ronaldinho için de bir hedefti. İlk idolü ve hocası da Assis oldu.

2000-2001 sezonu boyunca birçok Avrupa kulübünün ve menajerin dikkatini çekti. Gremio kendisine gelen her astronomik teklifi geri çevirdi. Tekliflerin 75 Milyon Euro’ya kadar çıktığı iddia ediliyordu. Bu futbola kayıtsız kalamayan Luis Fernandez, Ronaldinho’yu Paris Saint-Germain’e getirmek için ısrarlı davrandı.Menajerliğini yapan Assis sonunda PSG’ye evet dedi ve 2001 yılında 5 yıllık bir anlaşmaya imza attı. İki takım arasında bonservis bedeli konusunda çıkan anlaşmazlık sonucu olay hukuki alana taşındı ve Ronaldinho 6 ay futboldan uzak kaldı. Sonunda 4,5 milyon dolarlık bonservis bedeli tespit edildi ve Ronaldinho tekrar futbola döndü.

PSG’deki ilk yılı pek de parlak geçmedi. Özellikle Paris gecelerine düşkünlüğü yüzünden zamanın teknik direktörü Luis Fernandez ile araları açıldı ve bir daha da yıldızları barışmadı. İlk yılında 28 maç oynadı ve 9 gol attı. Fakat 2002 yılında biraz da olsa uyum sorununu atlatmış göründü. Oysa PSG’deki sıkıntısı sürüyordu, daha büyük bir takıma gitmek istediğini açık açık söyledi. Fakat sözleşmesi yüzünden zorunlu olarak takımında kaldı. 2003 yılında, PSG Avrupa Kupaları’na katılma hakkı kazanamayınca sözleşmesindeki madde uyarınca Ronaldinho’yu satış listesine koymak zorunda kaldı. Ve sonrasında FC Barcelona’ya transferi gerçekleşti.