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14 Ocak 2017 19:00
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Galatasaray Antalya’da

Süper Toto Süper Lig'in ilk yarısını 33 puanla 3. sırada tamamlayan Galatasaray, devre arası kampı için Antalya’ya geldi.
17:044 Ocak 2017
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Galatasaray Antalya’da

Lige verilen aranın ardından 6 günlük izin kullanan sarı-kırmızılı ekip, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplandıktan sonra özel uçakla Antalya'ya hareket etti. 15.30'da Antalya'ya inen Galatasaray kafilesini bir grup taraftar karşıladı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı karşılamada, taraftarlarıyla bol bol fotoğraf çektiren futbolcular, takım otobüsüne bindikten sonra kamp yapacakları Belek’e doğru hareket etti.

4 gün Antalya'da kalacak olan sarı-kırmızılılar, 8 Ocak'ta yine özel uçakla Suudi Arabistan'ın Dammam kentine geçecek ve 9 Ocak Pazartesi günü Arabistan takımlarından El İttifak ile hazırlık maçı oynayacak. Maçın ardından İstanbul'a dönecek olan Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam edecek.

Etiketler
ANTALYA galatasaray spor toto süper lig
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