Galatasaray efsanesi Hagi’den Roberto Carlos’a müthiş çalım

Galatasaray'ın efsane ismi Hagi'nin Roberto Carlos'a attığı o çalımı hatırlayabilecek misiniz?

Galatasaray’ın ve dünya futbolunun efsanesi, ‘Karpatların Maradonası’ Hagi’nin Roberto Carlos’a final maçında attığı çalım hepinizin dün gibi aklında.

Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelen Galatasaray ile Real Madrid’in iki efsanesi Hagi ve Roberto Carlos’un arasında gerginlik yaşanmıştı.

Yaşanan gerginlik kısa sürdü. Hemen arkasında bir kere daha karşı karşıya gelen Hagi – Roberto Carlos ikilisinin arasındailginç an yaşandı.

Hagi’nin Roberto Carlos’a attığı o çalımı dünya bir süre konuştu.

İşte Hagi’nin attığı o müthiş çalım…