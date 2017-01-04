Galatasaray’da flaş Yasin Öztekin gelişmesi

Galatasaray'da sadece 63 gün içerisinde iki kez kadro dışı bırakılmayı başaran milli futbolcu Yasin Öztekin, hemen yönetimden özür diledi ve Riekerink’ten de kendisini affetmesi için ricada bulundu.

Galatasaray’da 2. kez yaşanan Yasin Öztekin krizi bu kez kolay kolay tatlıya bağlanacağa benzemiyor. Daha önce Adanaspor maçında formasını yere attığı için kadro dışı bırakılan ancak hocası ve takım arkadaşlarından özür diledikten sonra affedilen Yasin, Tuzla maçında bilerek kırmızı kart görerek sabırları taşırmıştı. Bu hareketin ardından 63 gün içerisinde ikinci kez kadro dışı bırakılan Yasin, yine af istedi.

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Yaptığı hatayı kabul eden milli futbolcu, hemen jet hızıyla yönetimden özür diledi. Bir kez daha affedilmeyi bekleyen Yasin'in işi bu kez o kadar da kolay olmayacak. Teknik Direktör Jan Olde Riekerink'in de gözünün içerisine bakan 29 yaşındaki futbolcuya iyi bir teklif gelmesi durumunda yönetimhiç düşünmeden satışına izin verecek. Bu sezon 8 gol atan Yasin, Galatasaray’ın en skorer oyuncusuydu.

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YASİN KAZAN’A DÜŞTÜ

Yönetim tarafından kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin'e, Rusya'dan ciddi bir talip çıktı. Goleada.ru isimli internet sitesinin haberine göre, Rubin Kazan, Yasin Öztekin'i transfer etmek için harekete geçti. Rus ekibinin 4 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade edilirken, G.Saray'dan senelik 1.1 milyon Euro kazanan Yasin'in de teklife sıcak baktığı öğrenildi.