Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GAZİANTEPSPOR
15 Ocak 2017 16:00
GAZİANTEPSPOR
vs
ANTALYASPOR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Gaziantepspor’da stat krizi

Süper Lig takımlarından Gaziantepspor'un yeni stadındaki eksiklerinden dolayı faaliyete geçememesi, üzerine yönetim harekete geçti. İkinci yarı maçları Mersin'de oynanabilir.
17:494 Ocak 2017
0
Gaziantepspor’da stat krizi

Gaziantepspor'un yeni stadındaki eksikliklerin giderilmesi nedeniyle yönetim ikinci yarıdaki maçlarını Mersin'de oynamak için harekete geçti.

TOKİ’nin yapımını tamamlayarak Gençlik ve Spor Bakanlığı Gaziantep Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'ne teslim ettiği Gaziantep Arena'da henüz eksikliklerin giderilmemesi Gaziantepspor yönetimini harekete geçirdi. Statta bulunan koltukların numaralarının yerine zamanında çakılamaması ve çim sorunu gibi nedenlerden stadın Antalyaspor maçına yetişme ihtimalini az gören yönetim, Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurdu.

TFF’ye yazı gönderildi

Gaziantepspor’un yanı sıra Büyükşehir Gaziantepspor maçlarının da oynandığı mevcut Kamil Ocak Stadı'nın, olumsuz hava koşulları ile birlikte zemininin artık futbol oynanmayacak bir düzeye geldiğini düşünen kulüp yöneticileri, TFF’den maçların Mersin’e oynanmasını istedi. TFF'ye yazılı müracaatta bulunduğunu belirten kulüp yetkilileri, ikinci yarıdaki maçlarının Mersin Olimpiyat Stadında oynamak istediklerini ifade etti.

Etiketler
gaziantep arena Gaziantepspor mersin süper lig tff
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER