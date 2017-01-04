Gelmiş geçmiş en agresif kalecilerden biri: Oliver Kahn

Bayern Münih ve Alman Milli Takımı'nın efsane ismi Oliver Kahn. Saha içerisindeki kurtarışlarının dışında gerek rakip oyuncularla gerekse de kendi takım arkadaşlarıyla yaşadığı tartışmalarla da çok kez gündeme geldi.

Bayern Münih ve Alman Milli Takımı’nın efsane ismi Oliver Kahn. Saha içerisindeki kurtarışlarının dışında gerek rakip oyuncularla gerekse de kendi takım arkadaşlarıyla yaşadığı tartışmalarla da çok kez gündeme geldi.

Kariyerine Karlsruher SC yıldız futbol takımında başlayan tecrübeli isim ilk profesyonel karşılaşmasına 1987 yılında çıktı. 1994 yılında 4.600.000 Alman markı karşılığında kariyerinin sonuna kadar oynayacağı Bayern Münih’e transfer oldu.

Sekiz Bundesliga, altı Almanya Kupası, bir UEFA Kupası (1996), UEFA Şampiyonlar Ligi (2001) ve Kıtalararası Kupa (2001) şampiyonluğu yaşayan Kahn, Alman futbolunun yakın tarihte yetiştirdiği en başarılı oyunculardan biri. Bireysel çapta gösterdiği başarılar ona art arda dört UEFA Avrupa’nın En İyi Kalecisi, üç IFFHS Dünyanın En İyi Kalecisi ve iki kez de Almanya’da Yılın Futbolcusu ödülü kazandırdı. 2002 FIFA Dünya Kupası’nda aldığı Altın Top Ödülü ile birlikte, turnuva tarihinde bu ödülü kazanan ilk ve tek kaleci unvanını elde etti.

1994’ten 2006’ya kadar Almanya Millî Futbol Takımı’nda oynayan Kahn, Andreas Köpke’nın millî takımı bırakmasından sonra sahaya ilk 11’de çıkmaya başladı. 2002 FIFA Dünya Kupası’nda takımını finallere taşıyan ve kalesinde yalnızca üç gol gören kaleci, buna rağmen finalde Brezilya’ya 2-0 kaybettikleri karşılaşma yüzünden eleştirilere maruz kaldı. Ancak sonunda turnuvanın en iyi oyuncusu olmayı ve Altın Top Ödülü’nü almayı başardı.